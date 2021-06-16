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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:32 AM
قالت: تصحب برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على شرورة تؤدي إلى تدني الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على شرورة تؤدي إلى تدني الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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