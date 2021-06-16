، دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019 ،

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أظهرت دراسة جديدة نشرت أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا كان موجودًا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على الأراضي الأمريكية في يناير 2020.
وأجرت المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة، تحاليل لـ2400 عينة دم أخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من يناير و18 مارس 2020.
وتم رصد أجسام مضادة لفيروس سارس- كوف- 2 لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مَصلييْن مختلفين؛ للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.
ولا تظهر الأجسام المضادة التي تعمل على "تحييد" قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والتي ترصدها هذه الاختبارات؛ إلا بعد أسبوعين على الإصابة.
والعينات الإيجابية الأولى أخذت من متطوعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع من يناير والثامن منه على التوالي؛ مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس في أواخر ديسمبر.
واللافت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو سياتل اللتين يُعتقد أن الفيروس دخل إلى البلاد من بوابتيهما.
وشدد كيري ألتهوف، بروفيسور علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، على أن "اختبارات رصد الأجسام المضادة يتيح لنا فهمًا أفضل لكيفية تفشي ساراس- كوف- 2 في الولايات المتحدة خلال بدايات الجائحة في البلاد، حين كانت الفحوص محدودة".
وتؤكد الدراسة، التي نشرتها صحيفة "كلينيكال إنفيكشوس ديزيزز"، نتائج مماثلة خلصت إليها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:31 AM
قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على أراضيهادراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019
أظهرت دراسة جديدة نشرت أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا كان موجودًا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على الأراضي الأمريكية في يناير 2020.
وأجرت المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة، تحاليل لـ2400 عينة دم أخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من يناير و18 مارس 2020.
وتم رصد أجسام مضادة لفيروس سارس- كوف- 2 لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مَصلييْن مختلفين؛ للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة.
ولا تظهر الأجسام المضادة التي تعمل على "تحييد" قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والتي ترصدها هذه الاختبارات؛ إلا بعد أسبوعين على الإصابة.
والعينات الإيجابية الأولى أخذت من متطوعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع من يناير والثامن منه على التوالي؛ مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس في أواخر ديسمبر.
واللافت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو سياتل اللتين يُعتقد أن الفيروس دخل إلى البلاد من بوابتيهما.
وشدد كيري ألتهوف، بروفيسور علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، على أن "اختبارات رصد الأجسام المضادة يتيح لنا فهمًا أفضل لكيفية تفشي ساراس- كوف- 2 في الولايات المتحدة خلال بدايات الجائحة في البلاد، حين كانت الفحوص محدودة".
وتؤكد الدراسة، التي نشرتها صحيفة "كلينيكال إنفيكشوس ديزيزز"، نتائج مماثلة خلصت إليها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي.
، دراسة تُظهر وجود كورونا في أمريكا منذ ديسمبر 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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