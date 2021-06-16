محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى ارتفاع للأمواج وتدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:12 AM تؤدي إلى ارتفاع للأمواج وتدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،

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