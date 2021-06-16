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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.
وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:09 AM
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية"الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة.. هطولات بهذه المواقع
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن شاء الله، أن يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض - الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.
وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان.
، "الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة.. هطولات بهذه المواقع ،
المصدر : الخليج 365
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