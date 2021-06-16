اخبار السعوديه

المملكة الوجهة الأولى.. 60% من الباكستانيين يفضلون العمل في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - 136 ألف عامل خلال 2020 تليها الإمارات ثم عمان وقطر والكويت

قالت وزارة تنمية الموارد البشرية الباكستانية: إن أكبر عدد من العمالة الباكستانية خلال عام 2020 تَوَجّه للعمل في .

وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية للقوى العاملة الباكستانية؛ حيث استقبلت نسبة 60٪ من الباكستانيين، تليها الإمارات 24٪ وعمان 4.6٪، وبلغ عدد المغادرين إلى السعودية من العمالة الباكستانية في 2020 أكثر من 136 ألفًا".

وقالت الوزارة الباكستانية: إن باكستان أصبحت دولة رائدة في تصدير القوى العاملة متفوقة على لاعبين إقليميين مثل الهند وبنغلاديش؛ حيث انتقل أكثر من 225 ألف باكستانيًّا للعمل في وظائف مختلفة حول العالم العام الماضي.

وبدأت باكستان في تطوير استراتيجية تنويع شامل لأهم خمس دول ذات أولوية لعمالتها التي تفضل العمل في السعودية أولًا، وتليها الإمارات، وقطر، وماليزيا، وعمان، والكويت، وتأتي بعد ذلك بريطانيا وأمريكا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:09 AM

136 ألف عامل خلال 2020 تليها الإمارات ثم عمان وقطر والكويت

المملكة الوجهة الأولى.. 60% من الباكستانيين يفضلون العمل في السعودية
خالد علي

قالت وزارة تنمية الموارد البشرية الباكستانية: إن أكبر عدد من العمالة الباكستانية خلال عام 2020 تَوَجّه للعمل في السعودية.

وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن المملكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية للقوى العاملة الباكستانية؛ حيث استقبلت نسبة 60٪ من الباكستانيين، تليها الإمارات 24٪ وعمان 4.6٪، وبلغ عدد المغادرين إلى السعودية من العمالة الباكستانية في 2020 أكثر من 136 ألفًا".

وقالت الوزارة الباكستانية: إن باكستان أصبحت دولة رائدة في تصدير القوى العاملة متفوقة على لاعبين إقليميين مثل الهند وبنغلاديش؛ حيث انتقل أكثر من 225 ألف باكستانيًّا للعمل في وظائف مختلفة حول العالم العام الماضي.

وبدأت باكستان في تطوير استراتيجية تنويع شامل لأهم خمس دول ذات أولوية لعمالتها التي تفضل العمل في السعودية أولًا، وتليها الإمارات، وقطر، وماليزيا، وعمان، والكويت، وتأتي بعد ذلك بريطانيا وأمريكا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

الكلمات المفتاحية

، المملكة الوجهة الأولى.. 60% من الباكستانيين يفضلون العمل في السعودية ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الوجهة الأولى.. 60% من الباكستانيين يفضلون العمل في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا