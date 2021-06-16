محمد بن مسعود - الدمام - الإعلام الأمني: في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرتين مسيرتين جنوب العاصمة العراقية بغداد، إحداهما تحمل متفجرات. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب بغداد. وذكرت في بيان ثانٍ تَمَكُّن القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد، من إسقاط طائرة مسيرة أخرى في منطقة "الكرطان" جنوب بغداد ضمن قاطع اللواء السابع التابع للشرطة الاتحادية. 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:05 AM الإعلام الأمني: في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة إحداهما تحمل متفجرات.. إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب بغداد إحداهما تحمل متفجرات.. إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب بغداد أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرتين مسيرتين جنوب العاصمة العراقية بغداد، إحداهما تحمل متفجرات. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد جنوب بغداد. وذكرت في بيان ثانٍ تَمَكُّن القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد، من إسقاط طائرة مسيرة أخرى في منطقة "الكرطان" جنوب بغداد ضمن قاطع اللواء السابع التابع للشرطة الاتحادية. الكلمات المفتاحية ، إحداهما تحمل متفجرات.. إسقاط طائرتين مسيرتين جنوب بغداد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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