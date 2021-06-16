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جاءت شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثانية بين 100 أضخم وأقوى شركة في العالم، وفقاً لموقع الاستطلاعات العالمي "visualcapitalist".
وبلغت قيمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم 31.7 تريليون دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 48 % على أساس سنوي.
وحلت شركة الهواتف الأمريكية "أبل" في المرتبة الأولى في قائمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم لعام 2021، واحتلت الشركات الأمريكية 60% من القائمة.
يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية هي الشركة الوحيدة من بين الشركات في الدول العربية والإسلامية ضمن قائمة الـ 100.
أضخم وأقوى 10 شركات في العالم لعام 2021:
1- أبل
2- أرامكو
3- مايكروسوفت
4- أمازون
5- ألفا بيت
6- فيسبوك
7- تن سنت
8- تسلا
9- علي بابا
10- بيركشاير هاثاواي
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:05 AM
حلت شركة الهواتف الأمريكية "أبل" في المرتبة الأولى في القائمة"أرامكو السعودية" ثانياً في قائمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم
جاءت شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثانية بين 100 أضخم وأقوى شركة في العالم، وفقاً لموقع الاستطلاعات العالمي "visualcapitalist".
وبلغت قيمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم 31.7 تريليون دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 48 % على أساس سنوي.
وحلت شركة الهواتف الأمريكية "أبل" في المرتبة الأولى في قائمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم لعام 2021، واحتلت الشركات الأمريكية 60% من القائمة.
يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية هي الشركة الوحيدة من بين الشركات في الدول العربية والإسلامية ضمن قائمة الـ 100.
أضخم وأقوى 10 شركات في العالم لعام 2021:
1- أبل
2- أرامكو
3- مايكروسوفت
4- أمازون
5- ألفا بيت
6- فيسبوك
7- تن سنت
8- تسلا
9- علي بابا
10- بيركشاير هاثاواي
، "أرامكو السعودية" ثانياً في قائمة أضخم وأقوى 100 شركة في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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