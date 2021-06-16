محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتهاء مهلة التصحيح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات. وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية. 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:00 AM بعد انتهاء مهلة التصحيح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات. وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات ،

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