أخبار السعودية اليوم.. كود المباني إلزامي مطلع يوليو.. وتحذير من كورونا التجمعات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشفت وزارة الصحة تسجيل إحصائية جديدة لكورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1269 حالة مؤكدة وتعافي 1014 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10314، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 468175 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة، وسجلت الوفيات 16 حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7606 حالات، وإلى التفاصيل:

«فرانس إنفو»: ولي العهد جعل السعوديات أكثر فاعلية في سوق العمل

قالت صحيفة «فرانس إنفو»، إنه حتى عام 2018، كانت السعودية ضمن الدول ذات النسب الأقل في مشاركة المرأة في سوق العمل؛ حيث كانت نسبة السيدات اللاتي يشغلن وظيفة أو يبحثن عن وظائف لا تتعدى الـ20%.

وزارة الموارد البشرية: إتمام التنقل الوظيفي وفق العقود الموثقة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنَّ خدمة التنقل الوظيفي المتاحة للوافدين، تتم بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، مؤكدة أن الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي يستثنى منها عدد من الحالات من بينها: «عدم وجود عقد عمل موثق للعامل، وعدم دفع أجر العامل لثالثة أشهر متتالية، أو عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخول المملكة».

وزير التعليم: 4 مكاسب للفصول الثلاثة في التقويم الدراسي الجديد

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنَّ الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي الجديد هي أداة تنظيمية، ووسيلة لتحقيق غاية أكبر لتطوير المناهج والخطط الدراسية، وإضافة مواد جديدة، وتطبيقات وإثراءات متنوعة تركز على المهارات.

كود المباني السكنية إلزامي من أول يوليو.. و5 أهداف لتطبيقه

حددت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، تاريخ 2021/7/1, موعداً لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

وزارة الصحة: عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر سريعًا في التجمعات

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات، وحثت الجميع على أهمية التقيُّد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مناطق، قائمة الأعلى تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت 402 إصابة جديدة، من إجمالي 1269 حالة، تلتها منطقة الرياض مسجلة 262 حالة، والمنطقة الشرقية 186 حالة، وعسير 105 حالات، والمدينة المنورة بـ79 حالة.

3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت مدينة الرياض حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة، مسجلة 187 حالة شفاء، من إجمالي 1014 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 149 حالة تعاف في جدة، و128 في مكة المكرمة، و93 في ينبع، و31 في الطائف، و20 في الخرمة، و17 في كل من: تبوك وحائل وأبها والدمام والنعيرية.

خالد الزعاق: بدء موسم «التويبع» غدًا الأربعاء.. ويستمر 13 يومًا

قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، إن موسم التويبع الذي يبدأ، غدًا الأربعاء، هو ثاني نجوم مربعانية القيظ، ويستمر 13 يومًا، موضحًا أن إن السحب ستكون عابرة لا تمطر إلا أمطارًا خفيفة وتتبخر قبل وصولها إلى الأرض ولا تتسبب في سيول للوديان، كما لفت خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية: إننا نشهد أطول نهار وأقصر ليالي العام، وفي آخر ذلك الموسم يبدأ الليل يأخذ من النهار.

«الأحساء» تُسجِّل أعلى درجة حرارة في السعودية.. و«السودة» الأقل

سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بواقع 46 درجة مئوية فيما سجلت السودة أقل درجة بنحو 14 درجة، وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل، وقمة السودة تسجل في المصايف أقل درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية».

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