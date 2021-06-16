شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: لا يمكن إضافة محرم إلا وفق 3 خيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات الثلاث المعروضة "أب، أخ، زوج" لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

وبشأن إضافة مرافقين من أفراد العائلة، أوضحت الوزارة أن تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل.

وبينت الوزارة أنه يمكن إضافة المرافقين في المرحلة الثانية، وذلك بعد اتمام التسجيل في المرحلة الأولى عند اختيار باقة الخدمات.