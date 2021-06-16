شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينفذ مقها حورايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

بحضور محافظ طريف بدر بن فارس الصقر نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مقهاً حوارياً يوم الاثنين ١٤/ ٦ بعنوان كيف يساهم افراد المجتمع ومؤسساته في نشر ثقافة الحوار.

وذلك بمشاركة مجموعة من الضيوف وذلك بقاعة التعليم والتدريب المستمر بمستشفى طريف.

واوضح مشرف المركز بمنطقة الحدود الشمالية خالد الفريجي بأن المقهى قد ناقش عدة محاور من اهمها :

1- ثقافة وقيم شباب مجتمعنا

2-التفاعل الاجتماعي وصناعة التأثير (الرسائل المرسلة والوسائل)

3- المرونة الفكرية وفن الإقناع والتعايش مع كل عناصر المجتمع

4- حرص المؤسسات والمنظمات على الدعم ( فكري - تسهيلات - مالي)

5- نقل تجارب ( أفراد) كان حرصهم سبب نجاح مؤسساتهم.