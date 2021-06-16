المجلس الوزاري لـ«التعاون الخليجي» يعقد دورته الـ148 بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غدًا، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبرئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وأشار الحجرف إلى أن المجلس الوزاري الموقر سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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