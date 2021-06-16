«شرطة عسير» تُطيح بوافدين خالفوا نظام أمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر ومبلغ مالي (9480) ريالًا.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضبط وافدين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدر، ومبلغ مالي (9480) ريالًا.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.