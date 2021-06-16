شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: تجنبوا السفر وقت الظهيرة الشهرين القادمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نصح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أمس الثلاثاء، بتجنب السفر خلال الشهرين القادمين في وقت الظهيرة.

وقال الزعاق: "خلال الستين يوماً القادمة، يستحسن تجنب السفر وسط النهار خاصة وقت الظهيرة، لارتفاع حرارة السطح علاوة على الرمال الزاحفة".

وأوضح الزعاق أن ذلك بسبب هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، إضافة إلى هبوب رياح الغبيرة على المناطق الجنوبية الغربية، في جازان، وتهامة.