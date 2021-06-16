شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أبرز الأسئلة الشائعة بعد قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفيما يلي الأسئلة التي أجابت عليها المؤسسة:

-هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.

-هل هناك تغير في اجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على اجراءات التقديم لضم المدد.

-هل هناك تغير في اجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على اجراءات العدول عن ضم المدد.

-هل عملية الدمج توثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.

-هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين؟

لايوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.

-هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

لايوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

-هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

-هل سيكون هناك أي تغير او تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

-هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.

-هل مازال الاشتراك الاختياري مستمر او توقف؟

الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

-هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟

نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير على نظام مد الحماية التأمينية؟

نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟

لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.

-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟

لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

-هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الاسرة الذين يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟

لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟

لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟

تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

-هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟

قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

-هل عملية الدمج تتطلب أي اجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلاً تحديث البيانات او زيارة أحد مراكز الخدمة؟

لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.

-هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فرع التأمينات والعكس؟

في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.

-الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟

سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.

-هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟

لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.

-مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟

لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.

-طلبات ضم الخدمات والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟

بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.

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