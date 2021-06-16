اخبار السعوديه

 «الدفاع» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة بالمدينة ونجران 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن  «الدفاع» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة بالمدينة ونجران  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 32 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بقوة منطقة نجران، و (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية بمنطقة المدينة المنورة

وقالت الوزارة أنه في حال توفر الشروط المذكورة في الموقع الرسمي للوزارة يتم ارسال (السيرة الذاتية / صورة الهوية الوطنية / نسخه من المؤهلات العلمية والخبرات العملية / برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني : ( [email protected] ) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا