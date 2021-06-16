شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تعلن عن 49 وظيفة شاغرة بالمدينة ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 32 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بقوة منطقة نجران، و (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية بمنطقة المدينة المنورة

وقالت الوزارة أنه في حال توفر الشروط المذكورة في الموقع الرسمي للوزارة يتم ارسال (السيرة الذاتية / صورة الهوية الوطنية / نسخه من المؤهلات العلمية والخبرات العملية / برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني : ( [email protected] ) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان .