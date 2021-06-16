شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعافات الأولية» تؤهل منسوبي ”الخليج 365” للتعامل مع الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت دار ”الخليج 365”، على مدى يومين، في مقرها الرئيسي بالدمام، دورة «الإسعافات الأولية» لمنسوبيها، مستهدفة توعية وتثقيف موظفي الدار بأهمية الإسعافات الأولية والطرق الصحيحة لمساعدة المحتاجين. وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع وبالشراكة مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية.

وانقسمت الدورة إلى قسمين، نظري: يضم المعلومات الأولية كافة، وقسم عملي: يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، قدمها نخبة من الخبراء والمدربين في فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية، كما شهدت الدورة منح منسوبي «دار اليوم» شهادة معتمدة بعد اجتياز الاختبارين النظري والعملي.

وشملت الدورة معرفة الحالات الإسعافية وطرق التعامل معها في الحالات الآتية: الغرق وكيفية إسعاف الغريق، التسمم بأنواعه «عن طريق الابتلاع والحقن والغازات» وطرق الإسعاف، ومسببات الحروق وطرق الإسعاف حسب درجة الحرق، وإصابات العين وطرق العناية بها، ومهارات الإسعافات الأولية والتي تتناول «النزيف والكسور وإصابات العمود الفقري وطرق التحريك الطارئ»، وأنواع النزيف وطرق السيطرة عليه، وإسعاف الرعاف وطريقة التعامل مع حالات الطعن بآلة حادة، وأنواع الكسور والأعراض وطرق التجبير، وإصابات العمود الفقري «طريقة الكشف وقواعد التحريك الآمن»، بالإضافة للجزء العملي وهو التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والغصة.

وتأتي الدورة ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين دار اليوم للإعلام وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الشرقية، بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية للدار، وسعي فرع الهيئة لتعزيز شراكاته مع الجهات الحكومية والخاصة عبر تدريب منسوبي تلك الجهات على مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافتها، حيث يحرص فرع الهيئة على زيادة وعي أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، التي قد يواجهونها -لا سمح الله- أثناء ممارسة حياتهم اليومية.