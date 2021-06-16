شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف يبحث تعزيز العلاقات الإعلامية مع الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية صخر دودين، سبل تعزيز علاقات التعاون السعودي الأردني في كافة المجالات الإعلامية.

وأكد خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع الأردن في مجال الإعلام وتطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي اختتم أعماله أمس، كما ناقش الوزيران الترتيبات لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب ،وتبادلا الأحاديث الودية.

وقدم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية لوزير الأردني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام المكلف.