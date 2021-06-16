شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاعلام :نحرص على تنمية علاقاتنا في المجالات الإعلامية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وضع أسس برامج تعاون إعلامية وتدريبية تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين،

- ضرورة الاهتمام بالإعلام الرقمي واقترح تنظيم منتدى بتنسيق سعودي مصري

- أدعو الإعلاميين المصريين للتعرف على الأنشطة الاقتصادية الجديدة في المملكة

التقى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، الذي استضاف اللقاء في مقر المجلس بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد خلال اللقاء حرص المملكة تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر على ، مطالباً الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرا لدى الجمهور.

ووجه الدكتور ماجد القصبي ،بوضع أسس برامج تعاون إعلامية وتدريبية تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين، مقترحاً أن يُركز على القضايا المهمة والأولويات.

وشدد وزير الإعلام المكلف على أن المملكة ماضية في مشروعات التحول والتنمية والتطوير وفقا لرؤية 2030 مهتدية بتوفيق الله ثم بحكمة قيادتها وثقة شعبها المتطلع للمستقبل والمؤمن بقدرة بلاده على تحقيق المنجزات ومواجهة المصاعب.

ودعا الدكتور القصبي إلى الاهتمام بالإعلام الرقمي واقترح تنظيم منتدى بتنسيق سعودي مصري حوله في أقرب فرصة، بحيث يُستعرض خلاله أفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال، وبحث أوجه التعاون المناسبة بين قطاعي الإعلام في المملكة ومصر.

وأشاد معاليه بالتنسيق القائم على مستوى وزارتي التجارة في البلدين والذي عُرضت من خلاله إشكالات قد تعترض الحركة التجارية القائمة والنشطة بين البلدين.

وشدد وزير الإعلام المكلف حرص المملكة على تنظيم شعائر الحج حتى في ظل جائحة كورونا التي تفشت وأصبح لها تحورات عديدة تهدد سلامة المجتمعات الأمر الذي فرض وضع اشتراطات صحية مشددة لضمان سلامة الحجاج والمواطنين في المملكة ودول العالم وهي ماقوبلت بترحيب من العلماء والدول.

ودعا الإعلاميين المصريين للتعرف على الأنشطة الاقتصادية الجديدة في المملكة التي تبنتها رؤية 2030 ومن بينها مجالات السياحة والترفيه والاستثمارات المبتكرة في قطاعات الطاقة.

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي حرص قيادة المملكة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر في كافة المجالات ومن بينها مجالات التعاون الإعلامي والثقافي.

ودلل على متانة هذه العلاقات بوجود 70 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، مبينا أن هذا العدد يجسد العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق محمد الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين كمال زين ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام المكلف.