شكرا لقرائتكم خبر عن دمج «التقاعد» في «التأمينات».. وأكاديمية للمواهب الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار. كما وافق على إنشاء أكاديمية باسم «أكاديمية مهد الرياضية»، تُعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها، وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السِّنية، وتستهدف تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية.

واستعرض المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الـوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، ما شرّف الله به البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وما توليه من الرعاية الدائمة والعناية التامة بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وإقامة شعيرة الحج وفق أعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة لحمايتهم، وليؤدوا مناسكهم في بيئة آمنة وصحية، ومنها ما صدر من الضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية لحج هذا العام 1442هـ، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

الموافقة على استثمار أراضي «البيئة»

أقر مجلس الوزراء، تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة، والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ صدور القرار- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم «40152» وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ.

تشجيع الاستثمار المباشر مع بريطانيا

فوض مجلس الوزراء وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها - رعاه الله - من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، والاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، وما اشتملا عليه من تأكيد للعلاقات الثنائية، ودعمها وتعزيزها على الأصعدة كافة.

دعم جهود إرساء الأمن والاستقرار

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعيد، أن المجلس استعرض مجمل المباحثات والمشاورات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية؛ مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوطيد علاقاتها الثنائية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والسعي حثيثاً في حل النزاعات ومعالجة الأزمات؛ ما يعكس اضطلاعها بدورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، والقيادي والتنموي بالمنطقة. وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، إعلان السلام في أفغانستان الذي وقعه كبار العلماء من جمهوريتي باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة، بدعم ورعاية من المملكة العربية السعودية، ومن شأنه تمهيد الطريق لحل الأزمة الأفغانية التي طال أمدها، من خلال المفاوضات بين الفئات المتقاتلة، ونبذ كل أعمال العنف والتطرف بمختلف أشكالها وصورها.

اتفاقية تعاون عامة مع تشيلي

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشيلي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم إعلامي مع العراق

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الإعلام بجمهورية العراق.

اعتماد حسابي جامعتي الملك خالد والباحة

اعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، وجامعة الباحة.

ترقية بأمانة المدينة المنورة

وافق مجلس الوزراء على ترقية م. سعود بن هريسان بن مصلح العنزي إلى وظيفة «وكيل الأمين لشؤون البلديات» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بأمانة منطقة المدينة المنورة.