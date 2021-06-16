شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرا «الطيران المدني» و«الخطوط السعودية» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المختصة - بمجلس الشورى خلال اجتماع «عبر الاتصال المرئي» تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1442هـ.

تعزيز التنافسيةواستعرضت اللجنة عددا من المحاور تركزت حول الهيكل التنظيمي للهيئة، واستراتيجية الهيئة، التي تمت الموافقة عليها مؤخرا والخطط المستقبلية، إضافة إلى استراتيجية القطاع تجاه التعافي بعد الجائحة، ووضع الخطط للتعامل مع الأزمات المماثلة المؤثرة في القطاع مستقبلا، وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات الوطنية على الرحلات الدولية، والسعي نحو التميز في الخدمات التقنية والمواقع الإلكترونية للخدمات والمطارات وخدمات الأمتعة وتعزيز النواحي الأمنية وربط كافة المطارات بمركز سيطرة وتحكم أمني موحد، بجانب ترشيد الصرف على هذا القطاع وتحويله من قطاع تكلفة إلى قطاع ربحي.

حلول مبتكرة

وبحث المجتمعون الشكاوى المقدمة من المسافرين وكيفية إنجاز الهيئة في التعامل مع 97 % منها، كما تم بحث أوجه التعاون بين الهيئة ووزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى ذات العلاقة في دعم الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المسافر، وجهود الهيئة نحو تحقيق هدف الوصول إلى استقطاب 300 مليون مسافر حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

توطين الوظائفواستفسر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أسباب تعثر إكمال بعض مشاريع المطارات، وما تم حيال جهود الهيئة في توطين الوظائف وتفعيل دور المرأة في القطاع، ومنظور الهيئة المستقبلي لإيرادات الإعلانات في المطارات، وتنمية تلك الإيرادات واستمراريتها، بجانب استفسارات أخرى طرحها أعضاء اللجنة وأجاب عنها مسؤولو الهيئة، حيث تعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمنا رأيها وتوصياتها.

نمو عالوفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ. وبحث الاجتماع آليات إيجاد استراتيجية متكاملة للخطوط السعودية، واستعراض «النمو في سلسلة القيمة السياحية» والتي تهدف إلى زيادة عدد السياح إلى 100 مليون سائح سنويا، بما يمكن المؤسسة من تحقيق نمو عال في أعمالها، كما بحث الاجتماع العوائق التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها، إضافة إلى مناقشة الوضع التقني لتطبيق الخطوط السعودية للجوالات الذكية، وإيجاد خدمات إضافية مقترحة على التطبيق يمكن من خلالها توسيع عملية الاستفادة منه من قبل المسافرين.

استفسارات وتوصياتوقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات حول أداء المؤسسة حيث أجاب مسؤولو المؤسسة عما تم طرحه من اللجنة تمهيدا لتقديم اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها بشأن التقرير السنوي وتوصياتها للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.