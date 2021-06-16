شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الشهداء والمصابين» و«هدف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين د. ساعد الحارثي في الأمانة أمس، اجتماعاً مع مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة، التي يقدمها الصندوق.

وأكد د. الحارثي أن الصندوق في مهمته التأسيسية، التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق إستراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمَنْ يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة الرشيدة في هذا الشأن.