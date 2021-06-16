شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يبحث التعاون مع وزيرة إعلام لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أمس، مع وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية د. منال نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزيرة اللبنانية. وحضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي د. خالد الغامدي، ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية رحاب أبوزين.