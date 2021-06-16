شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح سعودي بتحديث الإستراتيجية الإعلامية لـ«كورونا» عربيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي تحديث الإستراتيجية الإعلامية العربية لتتضمن إعداد «الإستراتيجية الإعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها»، وأن يشكل فريق عمل عربي مشترك للعمل على إعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال د. القصبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثالثة عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس إن الاجتماع هو استمرار للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها عالمنا العربي في مختلف الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية نظرًا لمركزيتها بالنسبة للأمة العربية. مشددا على ضرورة العمل على إحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.