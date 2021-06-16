شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر سباق «التحصين» بـ16 مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا «كوفيد-19» حتى أمس، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- المواطنين والمقيمين، إلى اتخاذ الخطوة، وأخذ اللقاح، والتسجيل الآن عبر تطبيق «صحتي» من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj.

مستجدات الجائحة

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 1269 حالة مؤكدة، وتعافي 1014، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10314، منها 1569 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 468175 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 450255 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 7606 حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

دول الخليجوأعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربي تقترب من 34 مليون جرعة، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت نسب التعافي من الفيروس.

وقال مركز الإحصاء الخليجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأول، فقد بلغ عدد اللقاحات المعطاة «33.990.316» جرعة، وإجمالي الإصابات المؤكدة «2.112.105»، وإجمالي حالات التعافي «2.014.556»، وإجمالي حالات الوفاة «15.495».

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء أن قطر سجلت 98.8 %، والإمارات 96.5 %، والسعودية 96.2 %، والبحرين 94.8 %، والكويت 94.5 %، وسلطنة عُمان 89.4 %.

1269 إصابة بكورونا.. و 1014متعافيا في 24 ساعة