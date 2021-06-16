شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 عقارات عطلت شارعا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة 3 عقارات بنطاق البغدادية كانت سببًا في تعطيل أحد الشوارع، مشيرة إلى أنه جرت إعادة تأهيل المنطقة وأرصفتها بالكامل، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة م. عمرو الدقس، أن الفِرق الميدانية أزالت العقارات المخالفة وأعادت تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات بعد فترة توقف طويلة، وشملت الأعمال المنفذة الأرصفة والسفلتة ومعالجة الطبقة المتضررة وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مؤكدًا استمرار الجهود في منع وإزالة جميع المخالفات البلدية.