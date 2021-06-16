شكرا لقرائتكم خبر عن 44 إنذارا وإغلاق محلين برأس تنورة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة رأس تنورة 51 جولة رقابية، لـ 538 محلا، أسفرت عن توجيه 44 إنذارا، وإغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية، وإتلاف 280 كجم المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال شهر شوال الماضي، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية والبلدية على كل المحلات التجارية والغذائية، وضمن تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال تلك المدة تجديد 36 رخصة، وإصدار 43 شهادة صحية، إضافة إلى استقبال 1306 ذبائح بالمسالخ.

وبيّن رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الشهر الماضي، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أنه تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في مخالفة الإجراءات الاحترازية، وانتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.