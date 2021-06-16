شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الخبرات البحثية لطالبات جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت كلية الصيدلة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعاليات النسخة الخامسة برنامج «أسبوع البحث العلمي»، «عن بُعد» والذي استمر لمدة 3 أيام.

واستهدف البرنامج تعزيز الخبرات البحثية للطالبات المقبلات على سنة الامتياز، وذلك لتهيئتهن في بدء مشاريع التخرج تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية، متضمنًا 12 محاضرة وورشة عمل مكثفة في مواضيع البحث العلمي، أخلاقياته، تطوير الأسئلة البحثية، كتابة المقترح البحثي، تصميم الدراسات، الكتابة الأكاديمية، والتحليل الإحصائي، وقدم الورشَ عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة لمتحدثين خارجيين من مركز أبحاث العلوم الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

واستهل البرنامج فعالياته بمحاضرة حول أهمية الأبحاث وآلية إعدادها وتسليمها، كذلك القواعد والأنظمة التي يجب مراعاتها في مادة البحث، بالإضافة إلى محاضرة متخصصة في أخلاقيات البحث وIRB.

وتضمن محاضرة بعنوان «تصميم الدراسات السريرية والتقييم النقدي»، واستعراضًا لكيفية كتابة الدراسات السابقة والمناهج العلمية المتبعة في ذلك، وتقديم محاضرة «تحليل البيانات والتحليل الإحصائي»، طرقه ومراحله والبرامج المستخدمة في ذلك.

كما تضمن شرحًا لبرنامج (Redcap)، وكيفية التسجيل فيه وطريقة استخدامه وأهميته في ترتيب البيانات للباحث، إضافة لمحاضرة عن «ترتيب المراجع»، وتسليط الضوء على أهم البرامج التي تستخدم في ترتيب المراجع وكيفية استخدامها.

وقدم البرنامج محاضرة بعنوان «الملصق العلمي» لمناقشة أهم الأساسيات والضوابط التي يجب مراعاتها لإعداد ملصق علمي، واختتم أسبوع البحث العلمي بمحاضرة «برامج تمويل مشاريع الطالبات بجامعة الأميرة نورة والنشر المصنف».