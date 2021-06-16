شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 محلات غير مرخصة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية جنوب حفر الباطن 4 محلات غير مرخصة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والصحية.

كما رصدت البلدية عدة مخالفات للمحال والمنشآت التجارية، من بينها عدم وجود سجل متابعة، أو شهادات صحية، وكذلك سوء النظافة، وعدم لبس القفازات وغطاء الرأس، إضافة إلى سوء حفظ الأطعمة.

وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية لمواجهة أي مخالفات متعلقة بسلامة الأغذية أو احترازات كورونا، حرصًا على سلامة الجميع، مهيبة بضرورة التقيد بجميع الاشتراطات الصحية.