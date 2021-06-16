شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم ومحل حلويات بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط القطيف، أمس، مطعمًا ومحل بيع حلويات، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأتين المخالفتين، مشددة على استمرار جولاتها الرقابية، على كافة الأسواق ومحال بيع الأغذية ومتاجر السلع المختلفة، لمواجهة المخالفات الصحية.

ودعت البلدية الجميع إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، حرصًا على سلامة المجتمع من أي انتشار للعدوى.