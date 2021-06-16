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إغلاق مطعم ومحل حلويات بالقطيف

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط القطيف، أمس، مطعمًا ومحل بيع حلويات، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأتين المخالفتين، مشددة على استمرار جولاتها الرقابية، على كافة الأسواق ومحال بيع الأغذية ومتاجر السلع المختلفة، لمواجهة المخالفات الصحية.

ودعت البلدية الجميع إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، حرصًا على سلامة المجتمع من أي انتشار للعدوى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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