سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول.‏

الأسهم:

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضاً ‏‎8.56‎‏ نقاط، أو ‏‎0.20‎‏ في المئة عند ‏‎4246.59‎‏ نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع ‏‎101.28‎‏ نقطة، أو ‏‎0.71‎‏ في المئة، إلى ‏‎14072.86‎‏ نقطة.‏

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق إلى ‏‎94.42‎‏ نقطة، أو‎0.27 ‎‏ في المئة، إلى ‏‎34299.33‎‏ نقطة.

شارك الخبر