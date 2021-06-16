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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق إلى 94.42 نقطة، أو0.27 في المئة، إلى 34299.33 نقطة.
سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول.
الأسهم:
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضاً 8.56 نقاط، أو 0.20 في المئة عند 4246.59 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 101.28 نقطة، أو 0.71 في المئة، إلى 14072.86 نقطة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق إلى 94.42 نقطة، أو0.27 في المئة، إلى 34299.33 نقطة.
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