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سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

متابعات الخليج 365 - واس

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق جلسات التداول.‏

الأسهم: 

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضاً ‏‎8.56‎‏ نقاط، أو ‏‎0.20‎‏ في المئة عند ‏‎4246.59‎‏ نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع ‏‎101.28‎‏ نقطة، أو ‏‎0.71‎‏ في المئة، إلى ‏‎14072.86‎‏ نقطة.‏

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق إلى ‏‎94.42‎‏ نقطة، أو‎0.27 ‎‏ في المئة، إلى ‏‎34299.33‎‏ نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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