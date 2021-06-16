السعودية | عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً

شكرا لقرائتكم عشق قديم.. سعودي يلجأ لزراعة المانجو و3 أطنان يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لجأ مواطن سعودي في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، إلى زراعة المانجو في مزرعته وإنتاج كميات كبيرة من الثمار، وذلك بعد قضائه 31 عاماً في مهنة التعليم بإحدى المدارس في المنطقة.

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وتحدث المواطن يحيى النعمي لـ"العربية.نت"، موضحاً أن زراعة أشجار المانجو هي قصة عشق، ولهذ أحب أن ينميها بزراعة هذه الأشجار، لاسيما بأن تعلق الشخص بأرض هي التي تجبره دائماً على زراعتها والاهتمام بها.

وأضاف: "قضيتُ 31 عاماُ في مهنة التعليم، وكنت أقوم بمتابعة زراعة أشجار المانجو في مزرعتي حتى تقاعدتُ من عملي، لأبدأ مرحلة جديدة في الاهتمام بهذه الشجرة المدللة -كما يسميها- على الرغم من وجود صعوبات في زراعة هذه الشجرة، كونها تحتاج إلى العناية الفائقة، وكنتُ أعتقد بأنها زراعة سهلة وبسيطة، فوجدتها صعبة وشاقة وذات تكلفة عالية، ولي الآن أكثر من 19 عاماً أمارس هذه المهنة، خاصة بأن لديّ خبرةُ في الزراعة البعلية، والتي توارثتها أبا عن جد، ومنها زراعة الذرة الرفيعة والدخن والسمسم وغيرها من المنتوجات الزراعية التي تنتجها المنطقة".

وبين أن خبرته في الزراعة هي خبرة سابقة مع وجود الأرض، وكانت دافعاً للتوجه للزراعة، وما تنتجه الأرض فيه الخير الكثير، فأبناء منطقة جازان أبا عن جد، مزارعين منذ القدم، ولا زال معظمهم متمسكين بهذه المهنة، ولا يفكر في ترك مزرعته وأرضه.

من نتاج مزارع المنجا في جازان

بدايات زراعة المنجا

وقال إن بداياتي كانت بزراعة 1200 شجرة من المانجو، لتبدأ في مرحلة زيادة العدد من هذه الشجرة لتنتج مزرعتي حالياً بما لا يقل عن طن من الثمار في اليوم الواحد، وترتفع أحيانا إلى 3 طن، وذلك بحسب وقت ذروة انتاج الثمار والتي يستمر الانتاج إلى ما يزيد عن 3 أشهر.

وأشار إلى أن هناك أنواع من ثمار المانجو الشهيرة في مزارع المنطقة، وتحتوي مزرعتي 23 نوع، ولكن في المنطقة يوجد فيها أكثر من 60 نوع، منها الممتازة والمتوسطة والجيدة، ومن أشهرها هي الهندي والجلين والسنسيشن والسوداني والزبدة، والتي تجدها في جميع المزارع ولا تكاد تخلو أي مزرعة في المنطقة من هذه الأنواع، إضافة إلى تميز بعض المزارع عن مزارع بنوع معين تتواجد بها، ويتم جلبها من خارج السعودية.