، "البرلمان العربي" يؤكد دعم وزراء الخارجية العرب للأمن المائي لمصر والسودان ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي دعم البرلمان الكامل لمخرجات الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم في الدوحة، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وتفصيلاً، ثمّن العسومي في بيان له اليوم، دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد العسومي أن البرلمان العربي يمارس أشكال الدبلوماسية البرلمانية كافة للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، منوهاً إلى أن هذه القضية ستكون من القضايا الرئيسة التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 من الشهر الجاري.
"البرلمان العربي" يؤكد دعم وزراء الخارجية العرب للأمن المائي لمصر والسودانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-16
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي دعم البرلمان الكامل لمخرجات الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم في الدوحة، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وتفصيلاً، ثمّن العسومي في بيان له اليوم، دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد العسومي أن البرلمان العربي يمارس أشكال الدبلوماسية البرلمانية كافة للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، منوهاً إلى أن هذه القضية ستكون من القضايا الرئيسة التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 من الشهر الجاري.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:00 AM
أكد على ضرورة ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في هذه الأزمة أمام المحافل الإقليمية
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي دعم البرلمان الكامل لمخرجات الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم في الدوحة، التي أكدت أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وتفصيلاً، ثمّن العسومي في بيان له اليوم، دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد العسومي أن البرلمان العربي يمارس أشكال الدبلوماسية البرلمانية كافة للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، منوهاً إلى أن هذه القضية ستكون من القضايا الرئيسة التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 من الشهر الجاري.
، "البرلمان العربي" يؤكد دعم وزراء الخارجية العرب للأمن المائي لمصر والسودان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "البرلمان العربي" يؤكد دعم وزراء الخارجية العرب للأمن المائي لمصر والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.