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استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.
هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.
بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.
النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-16
استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.
هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.
بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:46 AM
في بطولة (يورو 2020)
استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.
هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.
بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.
، النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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