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لفتت انتباه زوار متحف بن عاصي بتبوك، عملة تاريخية صنعتها مصر عام 1396 هـ ووضعت عليها صورة الملك فيصل -رحمه الله- تخليدًا لذكراه.
وتحمل العملة على ظهرها شعار جمهورية مصر العربية، وكذلك فئة العملة، أما على ظهرها فقد تم تدوين عبارة (تخليدًا لذكرى جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز) كما وضعت صورته -رحمه الله- أسفل عبارة تخليد الذكرى.
من جانب آخر، قال صاحب متحف بن عاصي إبراهيم بن عاصي لـ"الخليج 365"، إن هذه العملة التاريخية تؤكد مدى عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
يُذكر أن مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، يهتم بالتراث والثقافة ويجتذب العديد من الزوار من كل الجنسيات، وكذلك المسؤولين والدبلوماسيين من السفارات والقنصليات وأفراد المجتمع.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 01:10 AM
تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تتسم بالقوة والاستمراريةشاهد.. عُملة مصرية تاريخية تخلد ذكرى "الملك فيصل" تلفت انتباه الزوار في تبوك
لفتت انتباه زوار متحف بن عاصي بتبوك، عملة تاريخية صنعتها مصر عام 1396 هـ ووضعت عليها صورة الملك فيصل -رحمه الله- تخليدًا لذكراه.
وتحمل العملة على ظهرها شعار جمهورية مصر العربية، وكذلك فئة العملة، أما على ظهرها فقد تم تدوين عبارة (تخليدًا لذكرى جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز) كما وضعت صورته -رحمه الله- أسفل عبارة تخليد الذكرى.
من جانب آخر، قال صاحب متحف بن عاصي إبراهيم بن عاصي لـ"الخليج 365"، إن هذه العملة التاريخية تؤكد مدى عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقة متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
يُذكر أن مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك، يهتم بالتراث والثقافة ويجتذب العديد من الزوار من كل الجنسيات، وكذلك المسؤولين والدبلوماسيين من السفارات والقنصليات وأفراد المجتمع.
، شاهد.. عُملة مصرية تاريخية تخلد ذكرى "الملك فيصل" تلفت انتباه الزوار في تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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