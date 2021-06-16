شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة "وحمة" ألغت زواج عروسين ومواطنة اكتشفت إدمان زوجها بعد زفافهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طالب الإعلامي والكاتب الصحفي، فوزي صادق، بأن يشمل فحص الزواج الكشف السريري والأمراض النفسية، للحد من المشكلات التي تحدث بين الأزواج، والتي يصل بعضها إلى ساحات المحاكم.

وأكد أن هناك غش واضح في الزواج، مستشهدًا على صحة ذلك بأحداث واقعية منها أن أحد المواطنين تواصل معه وأبلغ أنه عقد قرانه على امرأة وبعد أسبوعين من الاحتفال بعقد قرانهما بدأت العروس تُلمح له بأن لديها "وحمة" بحجم كف اليد في جسدها، فغضب المواطن، واعتبر أن ذلك غش في الزواج، وقام بإلغاء الزفاف وخسر مبالغ طائلة.

واستعرض الكاتب قصة أخرى على الغش في الزواج، حيث ذكر أن مواطنة اشتكت له من أن زوج ابنتها "مدمن مخدرات"، مضيفة أنهم لم يكتشفوا ذلك الأمر إلا بعد الزفاف، مؤكدة أنها لا تدري ماذا ستفعله خاصة وأن ابنتها أصبحت حاملا منه.

وأكد "صادق" على ضرورة تطوير آلية الفحص ما قبل الزواج التي لم يتم تطويرها منذ سنوات لمنع أى مشكلات يُحتمل ظهورها بين الأزواج في المستقبل.