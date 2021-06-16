شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ": تحديث أدوات تقويم أداء مديري المدارس والمعلمين وربطها بنتائج الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، إن مسيرة التطوير في قطاع التعليم مستمرة، لا سيما تطوير الأداء المهني للقيادات التربوية والمشرفين التربويين ومكاتب التعليم.

وأوضح أن عمليات التطوير شملت وضع معايير عالية الجودة لاختيار من يترشح للمهام القيادية في إدارات الإشراف ومكاتب التعليم، وجاء ذلك خلال لقاء آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بعدد من المشرفين والمشرفات التربويين من جميع أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تعمل على تمكين المشرفين والمشرفات في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم من المهارات النوعية المؤهلة؛ لتحقيق نتائج إيجابية للطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية، وكذلك تكثيف المتابعة المستمرة للأقسام التخصصية في الإدارات التعليمية.

وأبان أن وزارة التعليم عملت على تحديث أدوات تقويم أداء المشرفين التربويين، ومديري المدارس، والمعلمين والمعلمات، ومديري مكاتب التعليم، وربطها بنتائج الطلاب والطالبات، بما يضمن تجويد المخرجات.