شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق المساء الفوتوغرافي بثقافة الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

عقدت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية اللقاء الدوري للمصورين والمصورات في قاعة المجلس الثقافي بالجمعية حيث تم إطلاق برنامج المساء الفوتوغرافي الذي ينعقد كل يوم ثلاثاء ضمن برامج اللجنة يهتم بطرح الافكار والورش التي تخدم أكبر شريحه من المصورين والمصورات بالمنطقة وتوفير كافه السبل لممارسة هذه الهواية وتذليل الصعوبات التي تواجهه المصورين .

بعدذلك تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير فن التصوير وإنشاء فريق أصدقاء الضوء من مصوري المنطقة دوره دعم فني للجنة التصوير كذلك إنشاء استديو داخل الجمعية لخدمة المصورين .

وذكر مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الاستاذ خلف القاران أن الجمعية ترحب بجميع المواهب وتفتح أبوابها لهم لممارسة هوايتهم الفنية في كافة المجالات.

وأوضح منسق لجنة التصوير الاستاذ مفرح السويلمي أن هناك برنامج مجدول لاقامة الورش والدورات حسب احتياجات المصورين وسوف يتم الإعلان عنها على أن يكون كل يوم ثلاثاء لقاء للمصورين والمصورات في المجلس الثقافي وموضوع لقاء الاسبوع القادم تصوير منتجات.