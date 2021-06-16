شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ينظم حملة للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

نظم فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فريق نسعدهم التطوعي اليوم الثلاثاء حملة للتبرع بالدم،بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة ) في مدينة عرعر بالمختبر الأقليمي ومحافظة رفحاء.

مبينا ًأن التبرع بالدم يعد عملاً إنسانيًّا نبيلاً؛ حيث يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضي الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود فريق التطوع وسعيًا منه لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.