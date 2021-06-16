عمدة تاروت عبدالحليم كيدار يبوح بتفاصيل عملية الإرهابي مصطفى آل درويش

الرياض - محمد عبدالله - كشف عمدة مدينة تاروت بالقطيف، عبدالحليم كيدار، عن تفاصيل ما حدث مع الإرهابي مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، وذلك قبل تنفيذ القتل بحقه؛ حيث كون خلية إرهابية مسلحة بهدف قتل رجال الأمن، مشيرًا إلى أنه وجه له الكثير من النصائح للرجوع عن سلك طريق الإرهاب لكنه لم يستمع لتلك النصائح.

وقال عمدة تاروت في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «الإرهابي تعاون مع عدد من ضعاف الأنفس للإضرار بالدولة واعتداءات على رجال الأمن»، موضحًا: «نصحناه بالابتعاد عن هذا الطريق لكنه لم يسمع لنا واستمر على هذا الخطأ».

وأشار عمدة تاروت إلى أن الإرهابي تعاون مع أطراف خارجية لها أهداف في زعزعة أمن الوطن، مبينًا أن تنفيذ أمر القتل بحقه عادل، وتابع: «عانينا من الإرهاب والمجموعة الإرهابية التي عمدت التخريب في تاروت والممتلكات العامة، وأقبلوا على الاعتداء علينا شخصيا والاعتداء على المشايخ.. الوطن خط أحمر».

وأضاف عمدة تاروت: «الأبواب مفتوحة دائمًا أمام من يعاني أي قضية أو مظلمة، من أصغر عامل في المملكة حتى بوابة خادم الحرمين، فنحن جميعًا نسعى لحل الأضرار، ونحن في نعمة من الأمن والأمان».

وزارة الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، كوَّن خلية إرهابية مسلحة بهدف قتل رجال الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية (وفقا لوكالة الأنباء السعودية –واس) أن «مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش» سعودي الجنسية، أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن.

الشروع في قتل رجال الأمن

وقام مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنيًا وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.

وأضاف البيان، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه؛ ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ووتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني «مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش» بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

حكومة المملكة تحرص على استتباب الأمن

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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