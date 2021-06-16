مجلس الوزراء يوافق على دمج مؤسسة «التقاعد» في «التأمينات الاجتماعية»

الرياض - محمد عبدالله - عقد مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق.

ثالثاً:

تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية مستقلة.

خامساً:

الموافقة على إنشاء أكاديمية باسم " أكاديمية مهد الرياضية "، تُعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها، وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السِّنية، وتهدف إلى تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية.

سادساً:

تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة، والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ صدور القرار- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ( 40152 ) وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ.

سابعاً:

دمج " المؤسسة العامة للتقاعد " في " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ثامناً:

اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، وجامعة الباحة.

تاسعاً:

الموافقة على ترقية المهندس/ سعود بن هريسان بن مصلح العنزي إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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