وزارة الصحة توجه 20 نصيحة هامة لاختيار الغذاء والعناية به

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح والإرشادات الصحية الهامة قبل وبعد وأثناء التسوق لاختيار الغذاء الصحي وطرق العناية به بشكل آمن.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لابد من اختيار الأطعمة بعناية، والتنويع في المصادر الغذائية.

خطوات وإرشادات للعناية بالغذاء

وبينّت الوزارة، أن الطريق إلى الصحة السليمة والتغذية المتوازنة يبدأ من السوق؛ والتسوق بطريقة سليمة لا يتطلب منك تغييرًا جذريًّا في كل ما تشتريه، بل استبدال بعض الاختيارات بأخرى أفضل.

ودعت الصحة، لإشراك أفراد أسرة في إبداء رأيهم واختيار الأطعمة الغذائية، والمشاركة في وضّع قوائم التسوق على أسس صحية للجميع، مشيرة إلى إتباع هذه الخطوات التالية من شأنها مساعدتك في التسوق السليم.

- خطط لوجباتك قبل التسوق لمدة أسبوع، وذلك بكتابة قائمة بها وجبات رئيسية ووجبات صحية خفيفة، اجعل وجباتك منوعة وتتضمن كل العناصر الغذائية وحدد كمياتها التقريبية.

- تناول طعامك، ولا تتسوق وأنت جائع؛ حتى لا تشتري كميات كبيرة من الأطعمة التي لا تحتاجها والمليئة بالسعرات الحرارية والسكريات والدهون العالية.

- نظم عملية تسوقك، من خلال البدء بشراء واختيار الخضر والفاكهة، ثم الخبز فالحليب فالمعلبات، وأخيرا اللحوم والمجمدات؛ حتى لا يذوب عنها الثلج.

- لا تنخدع بالتخفيضات أو الدعايات والعروض، فغالبًا ما تكون على الأصناف قليلة الجودة أو التي مدة صلاحيتها قريبة الانتهاء.

- التزم بالقائمة التي كتبتها، وإذا كان أحد الأصناف غير متوفر فابحث عن بديل من نفس المجموعة.

- اعزل المنظفات والمبيدات والمواد الكيمائية الأخرى عن الأطعمة أثناء وضعك لها في عربة التسوق وتأكد أنها محكمة الإغلاق.

- اختر الطازج من جميع الأصناف. وقلل من الحلويات والمخللات والمعلبات والوجبات الجاهزة أو المصنعة أو الملونة وقليلة الألياف.

- اجعل قسم الحلويات والأطعمة الجاهزة والبسكويت في آخر رحلة التسوق.

- اختر ثمار الفاكهة والخضار صغيرة الحجم وذات الألوان النضرة بدون بقع سوداء أو صفراء أو حشرات أو عفن.

- اشتر عصير الفاكهة الطازج وابتعد عن شراب الفاكهة ومركزات الفاكهة والعصير البودرة؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والألوان المضافة.

- عند شراء اللحوم والأسماك والدواجن: اختر الأجزاء غير المدهنة، حمراء اللون غير لزجة ومتماسكة، وطازجة بحيث تكون موضوعة بالبراد ليوم واحد.

- احرص على شراء الحليب ومشتقاته قليلة الدسم، الأجبان الطازجة وغير الكريمية، قليلة الملح، وابتعد عن الأنواع المضاف لها سكر أو ألوان أو نكهات صناعية.

- اختر خبز البر( القمح الكامل) بدلا من الخبز الأبيض؛ لتحصل على الألياف والفيتامينات والمعادن ،التي تُفقد معظمها في عملية تبييض الدقيق.

- اشتر الزيت النباتي كزيت الزيتون، وابتعد عن الزبد والسمن والمايونيز والصلصات والخلطات الجاهزة المضافة للسلطات.

- اقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات.

- تأكد من تاريخ ومدة الصلاحية لكل منتج.

- لا تشتر المواد من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة، أو غير نظيفة أو مكشوفة.

- لا تشتر المعلبات المنتفخة أو الصدئة أو التي بها خلل أو المنبعجة أو بها تسرب في محتوياتها أو غير محكمة القفل.

- ضع الأطعمة المجمدة واللحوم بالسيارة بجانب المكيف، واحفظها بأكياس محكمة.

- اغسل يديك جيدًا بعد العودة إلى البيت؛ فأيدي عربات التسوق تحتوي على عدد كبير من البكتيريا المسببة للعدوى والأمراض.

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