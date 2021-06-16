هيئة النقل تحذر من المنشآت والأشخاص غير المرخصين

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الهيئة العامة للنقل اليوم الثلاثاء من التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل.

وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تؤكد الهيئة العامة للنقل على عدم التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل، أو التوقيع على مستندات إضافية كالتوقيع على سندات لأمر، أو الشروط غير النظامية في عقود تأجير السيارات، ولـ البلاغات والشكاوى يمكن الاتصال بالرقم (٩٣٨)».

وأشارت الهيئة عبر فيديو لها إلى أنه تم رصد 9340 مخالفة خلال أكثر من 47 ألف زيارة ميدانية في شهر مايو 2021.