%70 زيادة الإقبال على مالديف جدة

يتجه سكان وزوار جدة لقضاء أوقات صيفية على شواطئ البحر الأحمر انطلاقا من حي أبحر إلى شبه جزيرة بياضة التي تسمى بمالديف جدة والمعروفة بجزيرة بياضة، حيث التجربة الثرية لرحلة بحرية لاكتشاف الجزيرة لمدة 6 ساعات تشمل التشميس والسباحة والصيد والألعاب بحرية، على متن قارب أو يخت.

200 قارب

يوضح عبدالله المطيري أحد منظمي الرحلات البحرية، أن نسبة الإقبال في الصيف لجزيرة بياضة ازدادت بنسبة 70% بواسطة 200 قارب، حاصل على تصريح من حرس الحدود للذهاب إلى الجزيرة.

وبين أن بياضة ليست جزيرة إنما شبه جزيرة لعدم وجود شاطئ فيها فهي للسباحة فقط، ولو أنها تعرف بجزيرة بياضة، وسميت بهذا الاسم لصفاوة تربتها البيضاء.

وتبلغ مساحة بياضة 700 متر، وتختلف الأعماق من مكان إلى آخر على حسب ارتفاع البحر وهبوطه. وتبلغ مناطق العمق فيها نصف متر، وتصل مناطق العمق إلى 4 أمتار.

ويضيف المطيري أن الأسعار تتراوح على حسب نوع القارب، لكنها تبدأ من 1500 ريال، ويزورها جميع فئات المجتمع من أفراد وعائلات حيث يتمتعون بالسباحة والتشميس.

رحلات يومية

وتتوافر الرحلات يوميا حيث تبدأ الرحلة الأولى من 7 صباحا إلى 1 ظهرا، والثانية من 1 ظهرا إلى 7 مساء، والأسعار لمجموعة مكونة من 5 أفراد شاملة.

وتنطلق الرحلة من مرسى كنز أبحر في جدة الساعة 7 صباحا، ويتسع القارب لـ5 أشخاص، إضافة إلى قائد القارب، ويشمل برنامج الرحلة الذهاب إلى مالديف جدة.

وتبلغ مدة الرحلة 5 أو 6 ساعات، وتشمل الماء والثلج وحافظة للمشروبات، وتتوفر خدمة تأجير القارب ضمن رحلات بحرية متميزة ومتنوعة.

شبه جزيرة بياضة

سميت بهذا الاسم لصفاوة تربتها البيضاء

مساحتها 700 متر بعمق 4 أمتار

الأسعار تبدأ من 1500 ريال لمدة 6 ساعات

يتمتع المصطافون بالسباحة والتشميس والألعاب البحرية