1400 مزرعة جديدة للزكاة

أجهزة كفية
وأشار الجغيمان، إلى أن كافة أعمال لجان خرص الحبوب والثمار، باتت رقمية إلكترونية، وجرى توفير 40 جهاز حاسب كفي، و40 جهازا لتحديد المواقع جغرافيا، مشددا على أن المزارعين في الأحساء حريصون كل الحرص على استكمال كافة متطلبات وسداد مستحقات الزكاة عينيا ونقديا، وتواصل المزارعون مع اللجان، ومبادرة بعض المزارعين في زيارة فرع وزارة المالية لاستكمال كافة الإجراءات مبكرا، وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة قبل شهر رمضان الماضي، وذلك قبل خروج اللجان ميدانيا، مضيفا أن أعمال الخرص، تستهدف تقدير إنتاج النخيل المثمر، وأن إجمالي أعضاء اللجان 118 عضوا، موزعة على 22 لجنة، منها 21 لجنة لخرص التمور، ولجنة واحدة للأرز الحساوي.
النصاب الزكوي
وأبان الجغيمان أن النصاب الزكوي 20 نخلة في الحيازة الزراعية، بطاقة إنتاجية 1000 كيلوجرام كحد أدنى، وأن معدل الطاقة الإنتاجية للنخلة المثمرة الواحدة تتراوح ما بين 50 و60 كيلوجراما، داعيا من لم يقم بتسجيل مزرعته إلى المبادرة بمراجعة قسم زكاة التمور بمالية الأحساء.
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