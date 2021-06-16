1400 مزرعة جديدة للزكاة

أكد مدير فرع وزارة المالية في الأحساء، المشرف العام على أعمال لجان خرص الحبوب والثمار أحمد عبدالعزيز الجغيمان لـ«دوت الخليج»، زيادة أعداد المزارع الجديدة المكلفة بتحصيل الزكاة للموسم الزراعي الحالي بـ1400 مزرعة، بزيادة نسبتها 10%، ليصل إجمالي مزارع النخيل في الأحساء المكلفة بالزكاة إلى 15400 مزرعة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد المكلفين سنوياً هدف رئيسي لأعمال الخرص في كل موسم، وتمت زيادة أعداد المكلفين الموسم الماضي بنسبة %4.

أجهزة كفية

وأشار الجغيمان، إلى أن كافة أعمال لجان خرص الحبوب والثمار، باتت رقمية إلكترونية، وجرى توفير 40 جهاز حاسب كفي، و40 جهازا لتحديد المواقع جغرافيا، مشددا على أن المزارعين في الأحساء حريصون كل الحرص على استكمال كافة متطلبات وسداد مستحقات الزكاة عينيا ونقديا، وتواصل المزارعون مع اللجان، ومبادرة بعض المزارعين في زيارة فرع وزارة المالية لاستكمال كافة الإجراءات مبكرا، وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة قبل شهر رمضان الماضي، وذلك قبل خروج اللجان ميدانيا، مضيفا أن أعمال الخرص، تستهدف تقدير إنتاج النخيل المثمر، وأن إجمالي أعضاء اللجان 118 عضوا، موزعة على 22 لجنة، منها 21 لجنة لخرص التمور، ولجنة واحدة للأرز الحساوي.

النصاب الزكوي

وأبان الجغيمان أن النصاب الزكوي 20 نخلة في الحيازة الزراعية، بطاقة إنتاجية 1000 كيلوجرام كحد أدنى، وأن معدل الطاقة الإنتاجية للنخلة المثمرة الواحدة تتراوح ما بين 50 و60 كيلوجراما، داعيا من لم يقم بتسجيل مزرعته إلى المبادرة بمراجعة قسم زكاة التمور بمالية الأحساء.