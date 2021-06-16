مدرسة القيادة بعد الانتظار الطويل: شاكرين تعاونكم

بعد أكثر من 3 أشهر من تدشين مدرسة تعليم القيادة للنساء في مدينة أبها، تلقت «دوت الخليج» عددا من الشكاوى من قِبل السيدات، حول تأخر مواعيد التدريب، والتقييم، حيث لا زال بعضهنّ في قائمة الانتظار منذ أشهر، بالإضافة إلى صعوبة التواصل.

تحديد المستوى

والتقت «دوت الخليج» بإحدى السيدات التي كانت من أوائل من قام بالتسجيل في موقع المدرسة بعد تدشينها مباشرة، وكانت ترغب في تحديد موعد للتقييم للحصول على الرخصة كونها متمكنة مسبقًا من قيادة السيارة، وذكرت أنها لم تتلق رسالة لتحديد موعد اختبار التقييم وتحديد المستوى إلا بعد مرور شهرين تقريبًا، ثم توجهت في اليوم، والوقت المحدد، وأجرت اختبار التقييم، وتحددت النتيجة بأنها بحاجة إلى 12 ساعة تدريبية، وظلّت في الانتظار إلى نهاية شهر مايو حتى تلقت رسالة تفيد باختيار موعد للتدريب العملي، والنظري وعند دخولها للموقع وجدت أن هناك موعدين فقط أحدهما اليوم التالي مباشرة، والآخر في شهر أغسطس القادم، ولضيق الوقت ولارتباطات عملها أجبرت على الانتظار لشهرين إضافيين.

تدريب وتأهيل

وقالت أمجاد الفيفي إنها لازالت تنتظر منذ شهرين ونصف تحديد موعد تقييم المستوى، حيث إنها متمكنة من قيادة السيارة، وترغب في تقييم المستوى حتى تحصل على الرخصة، فيما عبرت السيدة بشرى أيضًا أن من خلال تجربتها بأن موقع المدرسة واضح، ومرافقها جيدة، ومن يقمن بالتدريب مؤهلات، وتعاملهن جيد، ولكنها وجدت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة لم يكن جيدا، ولم يتم تعقيم السيارات بعد كل متدرب، بالإضافة إلى أن حجم ميدان التدريب صغير جدًا، ووجدت صعوبة في التواصل، وأيضًا عدم الرد على الاستفسارات من خلال الواتساب المخصص للمدرسة، وحينما قامت بالاتصال على الرقم الظاهر في الموقع لم يتم الرد عليها إلا بعد عدة محاولات، بالإضافة إلى عدم وضوح تصميم موقع المدرسة مما يسبب تشتتا أثناء استخدامه، وختمت حديثها باستفسار هل من الممكن استرجاع المبلغ حينما ترغب المتقدمة بذلك؟ وأضافت بأنه يجب إتاحة خيار الدفع قبل الموعد المحدد بيوم حينما يكون الموعد بعد فترة طويلة، ووجدت دوت الخليج أنه تم حذف الرقم الهاتف المخصص لمدرسة القيادة بأبها من الموقع، مما قد يصعب عملية التواصل.

رد آلي

من جهتها عرضت «دوت الخليج» الاستفسارات على مديرة مدرسة القيادة منذ أسبوعين والتي اكتفت بالرد بالعبارة المستخدمة في الرد الآلي على الاستفسارات والشكاوى قائلة: «شاكرين تعاونكم والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في حال واجهتك مشكلة يرجى تزويدنا برقم الهوية والمشكلة لمعالجة الطلب»، وعندما طلب منها توضيح بشأن هذا الرد ذكرت «إن الرد فقط من باب خدمتك كمستفيدة عزيزتي فقط» ولم تقدم أي توضيح آخر بعد ذلك.