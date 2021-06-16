الأربعاء الأطول نهارا والأقصر ليلا

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم «الأربعاء» أطول نهار وأقصر ليالي السنة، فهو أول التويبع، ثاني نجوم مربعانية القيظ، وخلاله يبدأ نزول بواكير «النخل» وهبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة، الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية.

وقال «سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة، ونشهد نزول بواكير «النخل» وهبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة الزاحفة على الطرقات طوال الفترة النهارية غالبا، ومدته 13 يوما».

سحب ممطرة

من جانبه، توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، معاودة السحب الممطرة، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، والباحة والطائف، مبينا أنه سيستمر نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة، والتي قد تثير بعض الغبار، على نواح متفرقة من المنطقة الشرقية، وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

توقعات بحرية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق عسير وجازان، والباحة ومكة المكرمة.

وجاءت التوقعات البحرية تبين أن هناك رياحا سطحية، في منطقة البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 10-35 كم/ساعة. وسيبلغ ارتفاع الموج من متر إلى مترين. أما حالة البحر فمتوسط الموج. وحالة الموانئ في منطقة الخليج العربي، تكون فيها الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين. وحالة البحر متوسط الموج.