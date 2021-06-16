تحسين الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمالها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها بمكة المكرمة، ضمن خطة تأهيل وتطوير مشاريع البنية التحتية لجميع الشوارع والمخططات بالعاصمة المقدسة.

وتضمنت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة للطرق والإنارة تنفيذ أعمال الكشط والسفلتة في أغلب الأحياء والمخططات «الفيحاء – السفياني – الغسالة – شرائع المجاهدين»، بأطوال بلغت 14620م2 ومساحات بلغت 45400م2، كما تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال القطع الصخري في مخططات العوالي والشرائع بكميات بلغت 7000م2، وصيانة داخلية لعدد 527 فانوس إنارة.

من جهة أخرى واصلت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أعمال تأهيل وصيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية المتفق عليها، حيث تم تشكيل 2500 متر طولي من السياج وزراعة 30.000 شتلة من نبات البفتة والأمر نتيس بطريق المسجد الحرام، إضافةً إلى صيانة وري المزروعات في حديقة الحسنين في بحرة ونظافة ممشى بطحاء قريش وساحة الأوراق بالعوالي، وتأتي هذه الأعمال لتهيئة الحدائق والمتنزهات وتحسين جودة الحياة.