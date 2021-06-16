مظلات للعاملين بالحرم المكي

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمالة السقيا بمظلات متحركة بالمسجد الحرام تحميهم حرارة الشمس، وتجنبهم العمل تحت أشعتها خلال فترة الصيف، مما ينعكس على تحسين العمل.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد بن شنبر الندوي، إنه تم تزويد العمالة بمظلات شمسية تقيهم حرارة الشمس وحرصت الإدارة على التعامل بشكل إنساني مع العمالة خلال توزيع ماء زمزم لأداء مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع المظلات والذي يصل عددها لنحو 20 مظلة لتجنيب العمالة العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.

وبين الندوي أن المظلات صممت بتصميم متناسق وتمتاز بنسيج يعطي حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس لوجود عامل وقاية من الأشعة فئة (50+)، مما يعني أنها تحجب (98%) من الأشعة فوق البنفسجية.