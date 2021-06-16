وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد بن شنبر الندوي، إنه تم تزويد العمالة بمظلات شمسية تقيهم حرارة الشمس وحرصت الإدارة على التعامل بشكل إنساني مع العمالة خلال توزيع ماء زمزم لأداء مهامهم اليومية بكل يسر وسهولة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات وتوزيع المظلات والذي يصل عددها لنحو 20 مظلة لتجنيب العمالة العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.
وبين الندوي أن المظلات صممت بتصميم متناسق وتمتاز بنسيج يعطي حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس لوجود عامل وقاية من الأشعة فئة (50+)، مما يعني أنها تحجب (98%) من الأشعة فوق البنفسجية.
كانت هذه تفاصيل خبر مظلات للعاملين بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.