إزالة 3 عقارات مخالفة بجدة

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي ذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن الفرق الميدانية تمكنت من إزالة العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات بعد فترة توقف طويلة. وشملت الأعمال المنفذة الأرصفة والسفلتة، مضيفاً أنه جرى معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.
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